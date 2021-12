Die vierte Welle mit hohen Infektionszahlen, neue Corona-Regeln und der dringliche Aufruf, sich impfen beziehungsweise boostern zu lassen: All dies zeigt auch im Birkenfelder Land deutlich Wirkung, wie zwei aktuelle Impfaktionen gezeigt haben. Am Freitag hatte zunächst der rote Impfbus, den das Land in Kooperation mit dem DRK durch Rheinland-Pfalz rollen lässt, auf dem Jahnplatz Station gemacht.