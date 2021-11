Der Zuwachs für den interkommunalen Gewerbepark Humos ist endgültig beschlossene Sache: Für rund 7 Millionen Euro will der Zweckverband neue Flächen bei Gonzerath erschließen und vermarkten. „Wir wollen die Weichen für eine weiter erfolgreiche Zukunft des Zweckverbands stellen“, sagte der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal in der Verbandssitzung in der Baldenauhalle.