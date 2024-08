Plus VG Birkenfeld

Zwangsverwaltung in Niederbrombach ist abgewendet: Ein Ortsbürgermeister wurde nicht gewählt

i Volker Röhrig (links) wird in Niederbrombach als Erster Beigeordneter vorerst die Aufgaben des Ortsbürgermeisters übernehmen. Ihm zur Seite steht als Beigeordneter Sören Hagemeister. Foto: Niels Heudtlaß

In Niederbrombach übernimmt der Erste Beigeordnete die Amtsgeschäfte. In Wilzenberg-Hußweiler gibt es nach drei Jahren wieder einen Ortschef. Auch in anderen Orten der VG Birkenfeld wurde ein Ortsbürgermeister durch den Gemeinderat gewählt