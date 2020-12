Zwangspause im Nationalpark ist vorbei: Ab Sonntag gibt es wieder Führungen für Besucher

Hunsrück-Hochwald

Viele haben in Corona-Zeiten neben den Traumschleifen auch den Nationalpark als willkommene Fluchtmöglichkeit neu für sich entdeckt. Jetzt beginnen nach rund zweimonatiger Zwangspause auch die Führungen wieder. Am Sonntag geht es an der Wildenburg mit zwei Angeboten von zertifizierten Nationalparkführern los. Am Freitag, 5. Juni, gibt es dann auch wieder eine Rangertour. Die führenden Kommunalpolitiker des Kreises Birkenfeld hatten als Vorreiter in Rheinland-Pfalz in einem Schreiben an Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bereits Ende April für eine behutsame Öffnung des Premiumschutzgebietes geworben. Sie konnten zwar nicht erreichen, dass sie früher als andere zum Zug kommen, haben sich aber mit ihrem Gesundheits- und Hygienekonzept und den darin enthaltenen Standards immerhin einen kleinen Vorsprung verschafft. „Alle anderen sind mit den gleichen Problemen konfrontiert, die wir bereits gelöst haben“, betont Harald Egidi, der Chef des Nationalparkamtes.