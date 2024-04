Plus VG Birkenfeld

Zustimmung im zweiten Anlauf; Birkenfelder VG-Feuerwehr erhält geländegängiges Erkundungsfahrzeug

Von Axel Munsteiner

i Der Fuhrpark der Birkenfelder VG-Feuerwehr (Symbolfoto) wird aufgerüstet. Foto: David Ebener/picture alliance / dpa/

Die starke Präsenz der Männer und Frauen in Blau in der Halle, aber vor allem die von ihren Vertretern vorgestellten und von einem Mediziner unterstützten Argumente haben am Mittwochabend Wirkung gezeigt. Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat in seiner Sitzung in Hoppstädten die außerplanmäßige Anschaffung eines geländegängigen Erkundungsfahrzeugs für die VG-Feuerwehr beschlossen.