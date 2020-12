Idar-Oberstein

Die Stadt wird beauftragt, einen geeigneten Partner zu engagieren, der eine Konzeption zur Verwendung der „Kita!Plus“-Mittel und des Sozialraumbudgets mitgestaltet und dem Jugendhilfeausschuss ein beschlussfähiges Konzept vorlegt, wie die zusätzlichen finanziellen Mittel am sinnvollsten ausgegeben werden. Möglichkeiten gibt es viele: eine niedrigschwellige Anlaufstelle in der Stadt für Familien, Kitasozialarbeit, Familienbildungsmaßnahmen… Das Thema wurde in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der Messe intensiv erörtert.