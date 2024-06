Plus Birkenfeld/Erbeskopf

Zum Treffpunkt am Erbeskopf kam keiner: Interview mit Harald Egidi zum Nationalparkforum

i Viel los war bei der Wiedereröffnung des Wildfreigeheges an der Wildenburg am 1. Mai – was man zu den jüngsten Veranstaltungen des Nationalpark-Bürgerforums nicht sagen kann. Foto: Reiner Drumm

Beim jährlich veranstalteten Bürgerforum hat das Nationalparkamt in diesem Jahr ein neues „erlebnisorientiertes“ Format versucht: Bei drei Veranstaltungen an den drei Nationalparktoren gab es kurze Vorträge, Wanderungen, und Ranger beziehungsweise NLP-Mitarbeiter beantworteten Fragen. Das Ergebnis ist enttäuschend: An der Wildenburg wurden gerade mal vier Interessierte gezählt, am neuen NLP-Tor in Otzenhausen immerhin 14 Gäste.