Zum Glück fehlt nur der Bürgermeister: Konstituierende Sitzung des VG-Rats in Baumholder startet mit Streit

Rouven Hebel (Freie Wähler, links) bleibt Erster Beigeordneter der VG Baumholder und wurde von Ingnatius Forster (CDU, Mitte) in sein Amt eingeführt. Anschließend wurde Aljoscha Schmidt (CDU) als Forsters Nachfolger in einer Kampfabstimmung gegen Lutz Altekrüger zum neuen Zweiten Beigeordneten gewählt. Die LfB soll nach Rechtskraft der geänderten Hauptsatzung in der nächsten Sitzung den neu geschaffenen dritten Beigeordneten erhalten. Foto: Saueressig