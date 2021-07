Die Tage des Kulturcafés Artechino, das seit dem zweiten Corona-Lockdown im Herbst 2020 geschlossen ist, sind gezählt. Doch das vor einigen Jahren im Rahmen des Programms „Aktive Stadt“ aufwendig sanierte Gebäude in der Birkenfelder Hauptstraße 26–28, das einstige Modehaus Gerber, wird sich ab dem 3. September wieder mit neuem Leben füllen – und das liegt nicht nur an Händlern beziehungsweise Gastronomen aus St. Wendel, sondern auch an der Verbandsgemeinde.