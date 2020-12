Kirn

Am Mittwoch, 7. Oktober, hätte Wilhelm Dröscher seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Amtsbürgermeister, Landtags-, Bundestags- und Europa-Abgeordnete, den auch 43 Jahre nach seinem Tod viele als den „guten Mensch von Kirn“ kennen, wirkte über die Region hinaus segensreich und spielte als Bundesschatzmeister und zeitweise Bundesgeschäftsführer in der SPD in der Führungsriege zu Regierungszeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt.