Zukunft des JUZ bleibt ungewiss

VG Baumholder

Brisanz bot die jüngste Sitzung des Bauausschusses der Verbandsgemeinde Baumholder: Mit den Themen evangelisches Jugendzentrum und Multifunktionshalle in der Westrichstadt wurden gleich zwei heiße Eisen diskutiert. Letzteres stand dabei eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung. Stadtbürgermeister Günther Jung äußerte sich in der Sache erstmals öffentlich und gab seine persönliche Wunschvorstellung bekannt. Regulär zum Sitzungsprogramm gehörte hingegen die Präsentation des Planungsstands zum Umbau der Grundschule Baumholder. Auf Teilflächen des Dachs der Einrichtung soll Fotovoltaik installiert werden und in einem der Schulgebäude eine Mensa mit Sanitäranlage für die Abc-Schützen entstehen.