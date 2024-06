Plus Baumholder

Zukunft des Autohauses Schug in Baumholder ist offen: Insolvenzantrag gestellt

i Das Autohaus Schug hat Mitte Juni Insolvenz angemeldet. Nun prüft der vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Laub aus Idar-Oberstein, ob eine Chance auf eine Weiterführung besteht. Foto: Benjamin Werle

Im Frühjahr 2020 hat Sebastian James das Autohaus Schug in Baumholder übernommen und weitergeführt. Nun mussten für Auto Schug GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Baumholder und die dahinter stehende Sebastian James Verwaltungs-GmbH die Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt werden.