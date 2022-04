Wer nach zwei Jahren Pandemie gehofft hat, dass das Altstadtfest in Baumholder endlich wieder steigen kann, muss jetzt ganz stark sein: Auch im kommenden August wird die Traditionsveranstaltung, die in der Prä-Corona-Ära regelmäßig Tausende Besucher mit Livebands und zahlreichen Ständen in die Straßen lockte, nicht stattfinden.