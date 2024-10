Zufahrt zu Aldi ist schon wieder frei: Ab Dienstagabend soll der Verkehr auf der B41 wieder ungestört rollen

Anzeige

Schon seit Montagmorgen ist die Behelfsspur über die Michelswiese wieder beendet und wird zurückgebaut. Der Verkehr in Richtung Kirn/Bad Kreuznach rollt nun für wenige Tage wieder durch die Ortslage Nahbollenbach, bis die Arbeiten – voraussichtlich am Dienstagabend, also zwei Tage später als geplant – nach den abschließenden Arbeiten wie der Fahrbahnmarkierung endgültig beendet sein werden.

Foto: Michael Greber

Die Zufahrt zum Industriegebiet „Am Kreuz“ und zum Aldi Nahbollenbach ist schon seit Montagmorgen wieder ohne Umwege über den Verkehrskreisel unterhalb des Überfliegers im Gewerbepark Nahetal frei. Mit Fertigstellung des letzten Bauabschnittes sind laut LBM seit Mitte August 2024 circa 40.000 Quadratmeter Fahrbahn erneuert worden, das Investitionsvolumen lag bei rund 2 Millionen Euro, überwiegend finanziert durch den Bund. sc