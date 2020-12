Der April fiel mild, sonnenscheinreich und zu trocken aus. Häufig bestimmten Hochdruckgebiete das Wetter, und so gab es überwiegend freundliches Wetter mit viel Sonnenschein. An vielen Tagen schien die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Seinem Ruf als launischer, also wechselhafter und meist auch kühler Monat, wird der April schon seit einigen Jahren nicht mehr gerecht.