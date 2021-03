Kreis Birkenfeld

Zu viele offene Fragen: ÖPNV-Konzept wird um ein Jahr verschoben

Die Ausschreibung für das neue Nahverkehrskonzept, das ab Herbst 2022 im Nationalparklandkreis erhebliche Ver-besserungen bringen soll, wird vermutlich um ein Jahr verschoben. Der Kreisausschuss hat das Thema „Ausschreibung Linienbündel“ in seiner Sitzung am Montag erneut um eine Woche auf die nächste KA-Sitzung am 15. März verschoben.