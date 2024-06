Plus Mörschied

Zu viel Wasser für den Silbersee: Premiere bei den Karl-May-Festspielen in Mörschied abgebrochen

Von Günter Weinsheimer

i Bei der Generalprobe am Freitagabend (Foto) lief noch (fast) alles nach Plan. Die Entscheidung, die Premiere am Samstag wegen des nahenden Unwetters abzubrechen, machten sich die Verantwortlichen nicht leicht, doch die Sicherheit von Zuschauern, Ensemble und Tieren hatte Vorrang. Foto: Günter Weinsheimer

Der Wettergott besiegte am Samstagabend Manitu auf der Freilichtbühne in Mörschied: So könnte man die Premiere zu „Der Schatz im Silbersee“ überschreiben.