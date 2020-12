Idar-Oberstein

Ohne Gottesdienste, ohne Krippenspiel: Weihnachten in Zeiten von Covid-19 wird anders sein und womöglich einige Menschen traurig stimmen. Die Presbyterien Nahbollenbach und Oberstein gehen deshalb neue Wege, und die sind durchaus kreativ: „Nach jetzigem Ermessen können wir an Weihnachten keine Gottesdienste anbieten. Die Auflagen zur Durchführung – Abstand, kein Gesang – und die Gefährdung der Besucher machen im Moment eine angemessene Feier unmöglich“, sagt Heike Schmidt, Pfarrerin in Oberstein und Vakanzverwalterin in Nahbollenbach.