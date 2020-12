Herrstein

Steine, Weine und Schmuck – diese Kombination findet der Besucher im Geschäft des Ehepaars Goldbach am Rande des historischen Ortskerns in Herrstein. Es war vor allem die Leidenschaft für Mineralien und Fossilien, die die beiden Norddeutschen von Hamburg in den Hunsrück gelockt und dazu veranlasst hat, vor sechs Jahren das damals recht heruntergekommene Fachwerkhaus am Niederhosenbacher Weg 4 in der unmittelbaren Nähe des historischen Ortskerns aufwendig zu restaurieren.