Idar-Oberstein

Zimmerbrand in Nahbollenbach: Feuer von den Einsatzkräften schnell gelöscht

Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Nahbollenbacher Mühlenstraße beschäftigte die Feuerwachen 3 und 4 am Mittwochabend für eineinhalb Stunden. Die Alarmierung war gegen 23.22 Uhr erfolgt.