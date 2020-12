Kreis Birkenfeld

In Coronazeiten geht auch im Tourismus nichts mehr. Auch in dieser Branche stehen viele Existenzen auf dem Spiel. Die führenden Politiker in der Nationalparkregion wollen aber nicht tatenlos abwarten, sondern ausloten, was trotz Corona möglich ist – und damit eine Vorreiterrolle im Land übernehmen.