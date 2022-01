Nach der sehr erfolgreichen ersten Impfaktion in der Idarwaldhalle in Rhaunen am 11. Dezember, bei der rund 200 Personen innerhalb von vier Stunden geboostert worden sind, versucht sich das Rhaunener Projektteam nun selbst zu übertreffen. Ziel soll es demnach sein, am Samstag, 15. Januar, in der Idarwaldhalle 440 Personen zu impfen, dies aber in der gleichen Zeit.