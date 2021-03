Zieht der Kindergarten in die Bergener Kirche ein? Machbarkeitsstudie wird erstellt

Zieht der Kindergarten in die Kirche in Bergen ein? Eine Machbarkeitsstudie wird erstellt. Wie es weitergeht, wird man frühestens Ende des Jahres sehen. Hitzig diskutiert wurde aber schon jetzt darüber: Im Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt der VG Herrstein-Rhaunen in diesen Tagen wurde über die Vor- und Nachteile des Kindergartens in der Kirche gesprochen, eine Empfehlung für Haupt- und Finanzausschuss und VG-Rat stand nicht zur Debatte: Es ging vorerst nur darum, die Ausschussmitglieder zu informieren, was in absehbarer Zeit getan werden muss.