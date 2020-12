Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 15:12 Uhr

Idar-Oberstein

Zeugen gesucht: Fenster am Commerzbank-Gebäude beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 27. Oktober auf Mittwoch eine Glasscheibe des Gebäudes der Commerzbank in der Hauptstraße in Idar-Oberstein beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach Auskunft der Polizei im unteren vierstelligen Euro-Bereich.