VG Birkenfeld

Was muss in den Köpfen der Menschen vorgehen, die für diese sinnlose Zerstörungswut verantwortlich sind? Die Tourist-Information (TI) meldet vermehrten Vandalismus auf bekannten Wanderstrecken im Birkenfelder Land, in Hoppstädten-Weiersbach wurde zudem ein Wegkreuz stark in Mitleidenschaft gezogen.