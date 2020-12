Idar-Oberstein

In der Woche nach Ostern ist Idar-Oberstein wieder ganz in der Hand der Magier: Eingebettet in den Jugendworkshop des Magischen Zirkels von Deutschland (MZvD), finden eine hochkarätige Zaubergala und eine Zaubershow für Kinder statt. Bei der Zaubergala ist mit Marc Weide in diesem Jahr sogar ein amtierender Weltmeister der Zauberkunst zu Gast.