Baumholder

Nachdem die US-Army eine Tabelle mit den Personalien von 42 Soldaten vorgelegt hat, die seit Ende September an Corona erkrankt seien, drängt sich eine Frage auf: In welchem Zeitraum sind diese Fälle aufgetreten? Denn das ist maßgeblich für die Erkenntnis, ob es innerhalb einer Woche mehr als 50 positive Fälle im Kreis Birkenfeld gab, was zur Einstufung als Risikogebiet führen würde. Die Antwort ist noch offen.