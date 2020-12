Zahl der Corona-Kranken rückläufig – Mehr als 150 Menschen in Quarantäne

Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 17:12 Uhr

Um drei auf 37 verringert hat sich am Dienstag die Anzahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Kreiseinwohner.

Weil eine 63-jährige Idar-Obersteinerin positiv getestet wurde, stieg die Gesamtzahl der Infizierten aber auf 80. Vier weitere Personen gelten als geheilt, insgesamt somit 43.

Im Klinikum Idar-Oberstein liegen sechs Covid-19-Patienten – fünf auf der Normalstation und ein beatmeter Patient auf der Intensivstation). Im Krankenhaus Birkenfeld gibt es zwei Verdachtsfälle auf der Isolierstation.

Von den 80 bislang Erkrankten sind 39 weiblich und 41 männlich. 36 kommen aus der Stadt Idar-Oberstein, 18 aus der VG Herrstein-Rhaunen, 13 aus der VG Baumholder und 13 aus der VG Birkenfeld. 152 Menschen – 14 weniger als am Vortag – stehen im Kreis Birkenfeld außerdem unter häuslicher Quarantäne.

Die mobile Fieberambulanz hat bisher 1024 Abstriche genommen, davon 15 am Dienstag – der Rückgang liegt an den wenigen Überweisungen durch die Hausärzte. Neben diesen Befunden stehen 56 weitere noch aus, insgesamt also 71.