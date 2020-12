Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter – 15 Neuinfektionen im AWO-Seniorenzentrum in Idar

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 17:57 Uhr

24 weitere Einwohner des Kreises Birkenfeld haben sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Allein 15 von ihnen sind Bewohner des AWO-Seniorenzentrums in Idar.

Daher sind 16 der 17 Neuinfizierten aus Idar-Oberstein mindestens schon Mitte 70. Hingegen hat keiner der restlichen sieben infizierten Personen das 40. Lebensjahr erreicht. Sie verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen (4), Birkenfeld (2) und Baumholder (1).

In der Nacht zum Mittwoch betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Birkenfeld 159. Die Skala reicht von 112 in der VG Herrstein-Rhaunen bis 224 in der VG Birkenfeld.

Das Klinikum Idar-Oberstein behandelt derzeit 21 Covid-19-Patienten stationär, davon vier werden auf der Intensivstation beatmet. Elf Personen mit Corona-Befund versorgt das Krankenhaus Birkenfeld, zwei von ihnen intensivmedizinisch und eine mit Beatmung. Ferner liegt ein Corona-Patient aus dem Landkreis in einer Klinik in Kaiserslautern.

Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Kreiseinwohner steigt auf 577. Von ihnen sind neun verstorben, 159 gelten als genesen. Aktuell sind 409 Menschen mit Corona infiziert.