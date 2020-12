Zahl der Corona-Fälle liegt im Kreis Birkenfeld jetzt offiziell bei 19

Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 19:04 Uhr

Den zweiten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt Idar-Oberstein keine Testergebnisse aus den Vertragslaboren erhalten. Am Abend trudelten dann dennoch zwei positive Coronafälle ein – es sind damit offiziell die Fälle 18 und 19 im Landkreis Birkenfeld.

Es handelt sich um eine Frau, die stationär im Klinikum Idar-Oberstein behandelt wird (und dort auch getestet wurde), und einen 57-jährigen Idar-Obersteiner, der sich in häuslicher Isolation befindet. Am Montag hat die mobile Fieberambulanz weitere 72 Abstriche eingesammelt. Damit wartet das Gesundheitsamt auf gut 250 Ergebnisse von Tests, die zum Teil schon am Donnerstag entnommen und verschickt wurden.

Zum Vergleich: Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es derzeit (Stand Dienstag, 17 Uhr) 31 positive Fälle, im Kreis Trier-Saarburg 39, im Landkreis Bad Kreuznach 53, 55 im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Kreis Kusel 25 und im Kreis St. Wendel 49. Nach wie vor am stärksten betroffen sind in Rheinland-Pfalz die Landkreise Mayen-Koblenz (159), Bad Dürkheim (109 Fälle), Mainz (90) und Neuwied (85).