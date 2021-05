XXL-Manöver „Defender 2021“: Geübt wird auch in Baumholder

Bei der US-geführten Militärübung „Defender Europe 21“ finden bis zum 14. Juni militärische Trainings auf dem rheinland-pfälzischen Truppenübungsplatz Baumholder statt. Nach Angaben der amerikanischen Streitkräfte werden in den nächsten Wochen im Rahmen von „Defender Europe 21“ mehr als 28.000 Soldaten aus 26 Nato- und Partnerländern gemeinsam trainieren. Schauplatz sind vor allem Übungsplätze in südosteuropäischen Ländern wie Albanien, Kroatien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina, aber auch im restlichen Europa. In geraden Jahren liegt der Schwerpunkt der Übung im nördlichen, in ungeraden Jahren im südlichen Bündnisgebiet.