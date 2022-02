„Wir machen uns jetzt auf den Weg.“ So beschreibt Christian Grimm, in der Region bekannt als Betreiber der Seniorenwohnanlage Grimm in Tiefenstein, den Stand eines Projekts, für das er nach eigener Aussage brennt und dass für ihn eine Herzensangelegenheit ist: Idar-Oberstein soll ein Hospiz erhalten. Die Idee ist noch recht frisch, hat aber bereits konkrete Züge.