Es war ein bewegender und emotionaler Moment: 82 Abiturienten, die vor fast neun Jahren ihre Laufbahn am Göttenbach-Gymnasium begonnen hatten, lauschten gemeinsam mit ihren Eltern und Familien per Videoübertragung gespannt dem von Gaby Presser strahlend vorgetragenen Lied „You Raise Me Up“ (Rolf Lovland/Brendan Graham). Den Klavierpart übernahm Andrea Kathary, die selbst viele der Schüler in den vergangenen Jahren in etlichen Unterrichtsstunden sowie Auftritten musikalisch begleitete.