Idar-Oberstein

Wohnungsbrand in Idar-Obersteiner Mehrfamilienhaus: 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 32 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Idar-Oberstein lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei.