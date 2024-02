Ein Wohnhausbrand hat die Feuerwehren der VG Baumholder sowie Einheiten aus Birkenfeld in der Nacht von Freitag auf Samstag in Atem gehalten. Am Freitagabend erhielten Polizei und Feuerwehr die Meldung, dass es in Heimbach zu einem Brand in der Ortslage gekommen sei. Ein Mann musste schwer verletzt ausgeflogen werden.