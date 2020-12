Niederbrombach

Eine Bushaltestelle im Garten? In Monty-Python-Sketchen wäre so etwas denkbar, aber nicht im realen Leben, man könnte glauben, dass da jemand eine arg überspannte Fantasie hat. Und trotzdem: Diese Bushaltestellen, die gar keine sind und vor immer mehr Pflegeheimen stehen, erfüllen ihren Zweck: Dort können Demenzkranke auf einer Bank sitzen, sie hoffen darauf, dass ein Bus sie in ihre früher vertraute Umgebung bringt. Das wirkt beruhigend auf den Patienten. Irgendwann vergisst er, weswegen er auf der Bank sitzt, und wird wieder zurück ins Pflegeheim gebracht.