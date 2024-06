Plus Birkenfeld

Wohnmobilplatz an der Fischwaid eröffnet: Mit Banjas und russischen Gerichten punkten

i Zusammen mit zahlreichen Gästen, die an der Realisierung des Projekts beteiligt waren, eröffnete Viktor Mook (5. von rechts) den Wohnmobilstellplatz an der Fischwaid Birkenfeld. Foto: René Maudet

Der neue Wohnmobilstellplatz der Familie Mook an der Fischwaid Birkenfeld ist am 5. Juni offiziell eröffnet worden. Der Stellplatz erstreckt sich über eine Fläche von etwa 3000 Quadratmeter und bietet 17 Stellplätze, jeder mit einer eigenen Steckdose ausgestattet. In naher Zukunft soll das Angebot durch den Bau von fünf Übernachtungshäusern, einem Sanitärgebäude und zwei weiteren Banjas erweitert werden.