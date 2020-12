Sien

Am Samstag ist gegen 17.19 Uhr ein Heckenbrand gemeldet worden. Schnell stellte sich aber heraus, dass der starke Wind das Feuer durch den Garten trieb, zunächst eine Scheune und letztlich das freistehende Wohnhaus in Sien in Brand steckte. Ein älteres Ehepaar im Haus konnte sich retten.