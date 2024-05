Plus Hottenbach Wohlige Erinnerungen an wilde Zeiten: Charityabend der Hunsrückheizer in Hottenbach war ein voller Erfolg Von Kurt Knaudt i Ob jung oder schon reifer – Rainer Greber, den alle nur Spencer nennen, begeisterte mit seiner Band Power of the 60s das Publikum im Garten des früheren Gasthauses Dahlheimer. Foto: Kurt Knaudt Es war eine Nostalgie-Veranstaltung für den guten Zweck, bei der die überwiegend anwesenden Vertreter der Generation 60plus voll auf ihre Kosten kamen. Lesezeit: 3 Minuten

Spätestens als zum krönenden Abschluss des vom Motorradclub Hunsrückheizer am Samstag im Garten des Gasthauses Dahlheimer in Hottenbach organisierten Charityabends die Band Power of the 60s die Bühne betrat, wurden bei vielen der circa 300 Besucher Erinnerungen an die Jugend und wilde Zeiten wach. Das lag zum einen am Sänger und ...