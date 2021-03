Wohl nie wieder Messen in Heimbacher Schutzengelkirche: Spenden können zurückgefordert werden

Die katholische Kirche Heiliger Schutzengel steht vor ihrem Ende. Wie die NZ kürzlich berichtete, musste das Gotteshaus geschlossen werden und steht künftig wohl nie wieder für Messen zur Verfügung. Der Grund: massive Schäden am Dach und ein beträchtlicher Sanierungsstau – die Kosten übersteigen die finanziellen Möglichkeiten der Kirchengemeinde. Die Reaktion auf diese Nachricht waren einige Zuschriften, in denen Leser ihr Bedauern darüber ausdrückten, dass ein Gebäude, das seit fast 100 Jahren das Ortsbild der Gemeinde prägt und für viele Heimbacher Teil ihrer eigenen Geschichte ist, einfach verschwinden soll. Gleichzeitig wurde aber auch eine Frage aufgeworfen: Was passiert mit den Spendengeldern, die noch vor einigen Jahren für die Sanierung der Kirche gesammelt wurden? Laut Pfarrverwalter Peter Sens gibt es mehrere mögliche Szenarien.