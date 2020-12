Kreis Birkenfeld

Corona-Infektionen, Arbeitsbedingungen, industrielle Tötung und Verarbeitung von Schweinen: Ist die wieder aufgeflammte Aufregung um Zustände in Großschlachtbetrieben eine Chance für die regionale Fleischwirtschaft? Auf den ersten Blick ja, sagen die Akteure. Zumindest kurzzeitig hat die Krise für bessere Verkaufszahlen gesorgt, erklärt Reimund Schmidt, Obermeister der Fleischerinnung Rhein-Nahe-Hunsrück, zu der auch der Kreis Birkenfeld gehört: In den ersten Wochen waren Gaststätten, Imbisse, Kantinen und andere Restaurationsbetriebe geschlossen, man kaufte – unter anderem – öfter in den Metzgereien ein. Die Verkäufe stiegen – bis nach einiger Zeit flächendeckend Lieferdienste eingerichtet wurden.