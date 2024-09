Plus Birkenfeld/Allenbach Woher die OK-Hütte ihren Namen hat: Eine Würdigung des Forstbeamten Otto Kaiser Von Peter Nauert i Der Regierungs- und Forstrat Otto Kaiser Foto: Archiv Nauert Neben der B 269, gegenüber der Abzweigung der L 163 in Richtung Allenbach, unweit von Morbach, befindet sich auf Höhe 654 über NN der Parkplatz OK-Hütte. Diese Stelle ist im Gebiet der Kreise Bernkastel-Wittlich und Birkenfeld eine allseits bekannte Bezeichnung. Es gibt kaum jemanden, der nicht weiß, wo die OK-Hütte liegt. Aber was verbirgt sich dahinter? Woher kommt der Name? Lesezeit: 2 Minuten

Wer vom Parkplatz aus ein paar Schritte in Richtung Wald geht, findet dort in einem von Bodendeckern überwuchernden eingezäunten Areal einen Grabstein, der einem Eichenstamm nachgebildet ist. Die Inschrift lautet: „Otto Kaiser/Regierungs- und Forstrat/Geboren am 30.9.1824 zu Willingshausen (Kurhessen)/Gestorben zu Trier 1.3.1915/Lieber Wald, ein treuer Freund will bei dir ausruhen“. ...