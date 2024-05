Plus Baumholder Wo Wissen wächst und Freundschaft entsteht: Grundschulneubau auf dem Stützpunkt der US-Army in Baumholder Von Benjamin Werle i Stadtbürgermeister Günther Jung (von links nach rechts), Grundschulleiter Richard Dye, VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und US-Garnisonskommandeur Oberst Reid Furman posierten kurz nach dem Spatenstich gemeinsam. Foto: Benjamin Werle Am Mittwoch (29. Mai) erfolgte der symbolische Spatenstich für den Neubau der Grundschule im Bereich der Wetzel-Kaserne. Lesezeit: 2 Minuten

Die US-Army investiert weiter massiv in die Modernisierung des Stützpunktes in Baumholder. Am Mittwochmorgen erfolgte im Bereich der Wetzel-Kaserne der symbolische Spatenstich für den Neubau der Grundschule. Das Projekt, das mit 64,7 Millionen Dollar veranschlagt ist, soll bis Sommer 2027 auf einer Fläche von circa 12.560 Quadratmetern realisiert werden und ...