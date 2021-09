Wo bald vielleicht ein Mülldinosaurier gegen ein Einhorn kämpft

Nach intensiven Diskussionen und einem anschließenden Mehrheitsbeschluss in der jüngsten Werksausschusssitzung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kreis Birkenfeld (AWB) ist die mögliche Verwirklichung eines Leuchtturmprojekts ein Stückchen näher gerückt. Bei den Plänen für die Einrichtung einer „Recyclion-Zukunftswerkstatt“ – so der Arbeitstitel – mit zwei Außenstandorten spielt die Jugendherberge Idar-Oberstein die Haupt- und das Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach bei Reichenbach sowie der Umwelt-Campus (UCB) in Neubrücke die Nebenrollen.