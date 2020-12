Bad Kreuznach/Heimbach

Im Prozess um den Tod eines 16-Jährigen nach einer Party im Januar 2017 hält Richter Folkmar Broszukat eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in einem Fall und fahrlässiger Körperverletzung in zwei weiteren Fällen für denkbar. Broszukat ist Vorsitzender des Schwurgerichts im Landgericht in Bad Kreuznach, das über die Schuld einer heute 54-Jährigen zu urteilen hat, in deren Wohnung der 16-Jährige starb. Gegen Ende des dritten Prozesstags sprachen Broszukat und Staatsanwalt Günter Horn über die juristische Bewertung der Tat. Horn geht von einem anderen Ansatz aus: von „Körperverletzung durch Unterlassen mit Todesfolge“.