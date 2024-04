Plus Bruchweiler

„Wir wurden ausgetrickst“: Burgkeller in Bruchweiler sagt rechtem Vernetzungstreffen ab

Von Niels Heudtlaß

i Im Burgkeller in Bruchweiler traf sich im März das Hunsrück-Forum. Nach dem Bericht der Nahe-Zeitung sagen die Betreiber des Restaurants alle weiteren Raumreservierungen des Forums ab und distanzieren sich von den Veranstaltern. Sie seien ausgetrickst worden. Foto: Niels Heudtlaß

Am 8. März fand in einer Gaststätte in Bruchweiler ein Vernetzungstreffen des Hunsrück-Forums statt. Als Redner geladen war der rechtsextreme Steuerberater Michael Dangel. Doch die Betreiber des Burgkellers waren sich nicht bewusst, wen sie dort bewirtschaften. Wie die Veranstalter des Hunsrück-Forums ihre wahren Absichten verbargen.