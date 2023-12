Die Arbeitslosigkeit an der Nahe und im Hunsrück ist im November leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 5,4 Prozent. Im Landkreis Birkenfeld ist sie sogar von 6,5 auf 6,4 Prozent gesunken. Sie ist aber deutlich höher als im Vorjahresmonat (5,9 Prozent). Die Herbstbelebung falle in diesem Jahr geringer aus, wie die Agentur in Bad Kreuznach berichtet.