Plus Bruchweiler Windräder sind in Bruchweiler „keine Option“: Photovoltaik kommt in großem Stil Von Kurt Knaudt i Projektleiter Peter Laufer (links) und Ortsbürgermeister Stefan Molz stehen auf der großen Freifläche bei Bruchweiler, auf der ein Teil der großen Photovoltaikanlage verwirklicht werden soll. Foto: Kurt Knaudt Für Bürgermeister Stefan Molz sind Windräder in Bruchweiler kein Thema mehr: „Ich werde das in meiner Amtszeit nicht mehr anpacken. Das bringt zu viel Unruhe in den Ort.“ Stattdessen setzt die Gemeinde jetzt auf Photovoltaik. Lesezeit: 3 Minuten

Rechts und links der Landesstraße 160 in Richtung Sensweiler beginnt die in Wiesbaden ansässige Ado Energy in Kürze mit dem Bau einer großen Freiflächenanlage, die im Mai 2025 ans Netz gehen soll. Dort werden in den nächsten Wochen und Monaten auf 15,3 Hektar 28.896 Module montiert, die pro Jahr 19,4 ...