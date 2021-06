Windpark im Vierherrenwald: Zuwegung bleibt der Knackpunkt

Nach wie vor ist die Zuwegung für den geplanten Windpark „Vierherrenwald Süd“ bei Hellertshausen und Schauren ungeklärt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und die Kreisverwaltung in Birkenfeld haben die Genehmigung für den Transport der fünf Windräder über die nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassene Kreisstraße 25 versagt. Die Projektleiter Torsten Egner und Stefan Güllner vom Energiekonzern EnBW in Karlsruhe sowie Vladimir Radik vom Projektentwickler Gaia (Lambsheim) zeigten sich in einer Videokonferenz mit unserer Zeitung aber zuversichtlich, „dass wir die Genehmigung noch erhalten“.