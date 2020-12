VG Birkenfeld

Wird das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Verbandsgemeinde Birkenfeld für den Teilbereich Windenergie von der Verwaltung bewusst in die Länge gezogen? Diesen Vorwurf erhebt der Siesbacher Ralf Müller, der Mitglied der Bürgerinitiative (BI) „Energiewende mit Vernunft ist“ und seit Jahren zu den vehementesten Kritikern des VG-Kurses bei diesem Dauerstreitthema zählt. Er fragt sich zudem, warum Bürgermeister Bernhard Alscher (BFL) „nicht forcierend in diesen Verwaltungsakt eingreift“ und sieht es als „Affront“ an, dass seine vorher per E-Mail verschickte Eingabe in der Februarsitzung des VG-Rats beim Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ nicht beantwortet wurde.